Yılın son nergisleri çiçek açtı

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Şırnak dağlarında sonbahar aylarıyla çiçekler açmaya başladı. Sarı çiçekler, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

2 bin 950 rakımlı Kato Dağı eteklerinde, sıcak havaların etkisiyle sonbaharda çiçekler açmaya başladı. Konumu itibariyle Siirt, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan dağlarda yeniden çiçekler açtı. Yüksek rakımlı dağ yamacında sarı nergisler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğa fotoğrafçıları, çiçekleri fotoğraflamak için dağlara tırmandı. Bölgede sadece Hale Yaylası'na yakın bir bölgede yetişen çiçek türü, görenleri heyecanlandırdı.

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