Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

İHA

Kayganlaşan yolda kaza yapan otomobil köprüde asılı kaldı

Şırnak’ın Uludere ilçesinden il merkezi istikametine giden otomobil, kayganlaşan yolda kaza yaparak köprüde asılı kaldı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GP 573 plakalı otomobil, Uluder’den Şırnak’a doğru giderken yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kayarak köprü demirlerine çarptı. Demirleri kıran otomobil, köprüde asılı kaldı. İçinde sadece şoförün olduğu otomobilde herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Olayın ardından kaza yerine jandarma trafik ekipleri gelip aracı bulunduğu yerden çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Tunç, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Tunç, ‘Gençlik Buluşmaları’ kapsamında ...
Cizre’de çiftçilere çadır, güneş enerji paneli, süt sağım ve yayık makineleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Cizre’de çiftçilere çadır, güneş enerji paneli, süt ...
Yılın son nergisleri çiçek açtı
YEREL HABERLER Yılın son nergisleri çiçek açtı
Şırnak’ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Şırnak’ta TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Şırnak'ta deprem ve yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Şırnak'ta deprem ve yangın tatbikatı
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Cizre’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Cizre’de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.