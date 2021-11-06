Cizre’de öğretmenlere yönelik eTwinning proje bilgilendirme toplantısı

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Şırnak’ın Cizre ilçesinde eTwinning projesi yapan öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Cizre Belediyesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli eTwinning koordinatör Fatma Akdemir tarafından öğretmenlere sunum yapıldı. Sunumda eTwinning nedir, Web2.0 araçları ve kullanımı, eTwinning live, twinspace ve portal kullanımıyla ilgili bilgiler öğretmenlere aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eTwinning projelerinin Cizre’de de yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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