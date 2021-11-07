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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanından genç ve zinde kalmak için cilt önerileri

İHA

Uzmanından genç ve zinde kalmak için cilt önerileri

Güzellik Uzmanı Murat Dalmış, modern hayatın koşuşturmacası, hızla gelişen teknoloji ile mavi ışığa aşırı maruz kalma, yanlış beslenme, hormonal bozukluklar, sigaraalkol, stres, hava değişimi gibi birçok faktörün cilt sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyledi.
Cilt temizliğinin medikal önemine vurgu yapan Murat Dalmış, "Hayatın her alanında genç, zinde, bakımlı bir cilt kadın erkek her bireyin ihtiyacıdır. Yüzümüzün bakımı da sadece estetik açıdan değil sağlık açısından da değerlendirilmeli. Elbette günlük ev bakımlarımızı yapalım. Ancak cildin esnekliğini kaybetmemesi, akne ve siyah nokta oluşmaması, yaşlılık izleri, çatlakların önlemesi adına bazı lazer tedavileri, cildin renk kombinasyonu, gözeneklerin genişlememesi gibi birçok cilt koruma ve yenileme işlemi için güzellik salonu tedavileri de oldukça önemlidir” dedi.
Son yıllarda sayıları hızla artan güzellik merkezlerinin tercih ederken dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili de uyarıda bulunan Rüya Beauty Yöneticisi Murat Dalmış “Cilt bakımına dair işlemler ehil kişilerle yapılmalı ki insanlar zarar görmesin. Cihazların yeterlilikleri olan kişilerce kullanılması, patentli ürün kullanımı, cihaz bakımlarının ve ortamın hijyeni, işlem sırasında danışanımıza göstereceğimiz güler yüzlü muamele ve sabır bizim işimizin en önemli yönü. Bu bakımında danışanlarımızın, işlem sonrasında mağduriyet yaşamamaları için bu işe başlamadan önce iyi bir araştırma yapmalarını, saydığım parametreleri dikkate almalarını öneririm” diye konuştu.

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