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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta, İYİ Partili Türkkan'a yürüyüşle tepki gösterildi

İHA

Şırnak’ta, İYİ Partili Türkkan'a yürüyüşle tepki gösterildi

Şırnak’ta gaziler ve şehit aileleri, Bingöl’de şehidin yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a yürüyüşle tepki gösterdi.
Şehit, Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyonu öncülüğünde toplanan gazi ve şehit yakınları, ellerinde Türk bayrakları ile tepki yürüyüşü düzenledi. Şehit yakınları yürüyüşte ayrıca, teröre lanet okudu. Şırnak Atatürk Mahallesi Sanat Sokağında toplanan grup 'Şehit aileleri yalnız değildir' pankartı ve ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar sık sık 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', sloganları attı. Yürüyüş, valilik önünde son buldu.
Yürüyüşün ardından açıklama yapan Şehit, Gazi ve Güvenlik Korucuları Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, “İki gün önce Bingöl’de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan şehidimizin ağabeyine ağza alınmayacak mesnetsiz seviyesiz ve ahlaksızca söylemde bulunmuş, şehit ailemize hakaretlerde bulunmuştur. Biz bugün burada Şırnak halkı olarak Bingöl’deki şehit ailemiz nezdinde bütün şehit ailelerimize ve gazilerimize sahip çıkmak, bu ahlaksızca söylemlere karşı tepkimizi ifade etmek ve kınamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Görevi, makamı mevkii ne olursa olsun hiç kimse şehit ailelerimize gazilerimize, hakaret etme hakkına sahip değildir. Şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin emanetleridir. Biz bu emanetlere gözümüz gibi bakar ve koruruz. Şehit ailelerimize terbiyesizce söylemlerde bulunan Lütfü Türkkan’ı Şırnak'tan bir kez daha kınıyor ve lanetliyoruz. Bu kişinin milletvekilliğinden ve siyasetteki tüm görevlerinden istifasını bekliyoruz. Bu kişinin derhal partisi tarafından ihraç edilmesi bizim toplum olarak en büyük beklentimizdir. Türkiye’de en çok şehit veren Şırnak ilinden Lütfü Türkkan’a bir kez daha sesleniyoruz. Görev yaptığın o gazi mecliste şehitler ve gaziler sayesinde oturuyorsun. Ve o makamları işgal ediyorsun. Şehit ailesine hakaret ederken hiç utanmadın mı, sıkılmadın mı? Hiç yüzün kızarmadı mı? Hem şehit ailesine hakaret ediyorsun, hem de kalkıp utanmadan sıkılmadan şehit ailesini provokasyonla ve provokatörlükle suçluyorsun. Saatlerce yalan söyleyip, ben küfür etmedim diyorsun. Sonra da kalkıp, yayınladığın videoda sözde kendince özür diliyorsun. Biz senin gibi insanların özrünü asla kabul etmiyoruz. Sizin gibi insanların gazi meclisimizde ve kutsal bu ülkede asla yeri yoktur. Biz şehit aileleri olarak siyaset üzeri makamlardayız. Bizler sizlerin siyasi emellerinize oyuncak olamayız. Bizi siyasi çekişmelerin içerisine çekmeye çalışmayın. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye’nin neresinde olursa olsun kim şehit ailelerimize ve gazilerimize karşı saygısız eylem ve söylemlerde bulunursa bugün olduğu gibi Türkiye’deki bütün şehit aileleri ve gazileri olarak bizleri karşılarında bulacaklardır. Biz Şırnak şehit aileleri ve gazileri federasyonu olarak pazartesi günü şehit ailelerimize yaptığı hakaretten dolayı Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ceza alması için elimizden geleni yağacağız. Ve bu hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Buradan bir kez daha çirkin söylemlerinden dolayı Lütfü Türkan’ı kınıyor, lanetliyoruz. Bu kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran ile anıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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