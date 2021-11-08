Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1´i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 1-7 Kasım tarihlerinde kent genelinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3´ü PKK, 2'si FETÖ´den 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-11-08 11:36:28



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