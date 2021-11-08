Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

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Şırnak’ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler tarafından dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlar konusunda uyarılar yapılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlar konularında yapılan çalışmalar kapsamında; vatandaşları bilgilendirdi. Esnaf ve vatandaşlara mal varlığına karşı işlenen suçların oto ve otodan hırsızlık, SMS yoluyla dolandırıcılık, iş yerinden hırsızlık ve internet üzerinden dolandırıcılık şeklinde olabileceği anlatılarak bilgilendirme yapılarak, uyarıcı broşürler dağıtıldı.

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