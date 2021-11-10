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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yasadışı yayın yapan 276 internet sitesine erişim engeli

İHA

Yasadışı yayın yapan 276 internet sitesine erişim engeli

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 276 internet sitesine erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellendi.
Şırnak Valiliği’nce yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Türkiye’de erişim sağlanabilen ve yasa dışı yayın yapan internet sitelerine yönelik araştırma faaliyeti yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Faaliyetleri esnasında 7258 sayılı futbol ve diğer müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet ettiği belirlenen 276 adet internet sitesinin, herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarına internet yoluyla erişim sağlanması suretiyle Türkiye’den oynanmasına imkan sağladıkları tespit edilmiştir. Yasa dışı Bahis suçu kapsamında olan internet sitelerinin Bilgi Teknolojilerin ve İletişim Kurumu’na bildirilerek erişime engellenmesi sağlanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

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