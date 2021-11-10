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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Mehmet Tunç, ADEM kursiyerleriyle bir araya geldi

İHA

Kaymakam Mehmet Tunç, ADEM kursiyerleriyle bir araya geldi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Aile Destek Merkezlerini (ADEM) ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.
Kaymakam Mehmet Tunç beraberinde Şırnak ADEM koordinatörü Hatice Atan ile birlikte SYDV bünyesindeki Yafes, Konak ve Dağkapı Mahallelerinde bulunan ADEM'leri ziyaret ederek, kursiyerlerle bir araya geldi.
Kurs çalışanları ve kursiyerler tarafından karşılanan Kaymakam Tunç, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Tunç, ADEM’de Kur’anı Kerim, okuma yazma, el sanatları, dikiş nakış, anasınıfı, çocuk bakımı kurslarında eğitim gören kursiyerlerle de görüşerek sorun ve isteklerini dinledi. Kaymakam Tunç, ADEM’ler bünyesindeki oyun odalarında eğitim gören çocuklarla yakından ilgilenerek, aktif kursiyerlerin eğitim gördüğü kursları tek tek gezdi. Kaymakam Tunç, kadınların el becerilerini geliştirmesi ve üretilenlerin pazarlaması alanında aile destek merkezlerinin önemli rol oynadığını söyledi. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak amacıyla yeni projelerin geliştirilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Tunç, bu alandaki çalışmaları önemsediklerini kaydederek, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.

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