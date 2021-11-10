PKK’da çözülme devam ediyor Şırnak'ta bir terörist jandarmaya teslim oldu

Şırnak'ta bir terörist güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları ve başarılı girişimleri sonucu Ağrı İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü ikna çalışması kapsamda bir PKK terör örgütü mensubu Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik güçlerine teslim olan ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan örgüt mensubunun sorgusu yapılmak üzere Şırnak İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.