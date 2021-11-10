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Kalaşnikofla yaban keçisi vuran 2 kişiye 185 bin TL ceza

DHA

Kalaşnikofla yaban keçisi vuran 2 kişiye 185 bin TL ceza


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, Uludere ilçesinde yasa dışı olarak yaban keçisi avlayan 2 kişiye toplam 185 bin 818 TL para cezası uygulandığını söyledi. Pehlivan, arazide yaralı olarak bulunan bir atmaca ve kızıl şahini tedavilerin tamamlanmasının ardından doğaya saldı.
Şırnak´ın Uludere ilçesinde gelen ihbar üzerine yasa dışı olarak 3 yaban keçisi avlayan 2 kişi, Şırnak Doğayı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. İkisi parçalanmış şekilde bulunan keçilere el konulurken, 2 kişiye toplam 185 bin 818 TL ceza uygulandı. Avda kullanılan 2 adet Kalaşnikof tüeğe de el konuldu.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, arazide yaralı olarak bulunan bir atmaca ve kızıl şahini tedavilerin tamamlanmasının ardından doğaya saldı. Vali Pehlivan, yaban keçisi başta olmak üzere avlanması yasak olan hayvanları avlayanlara ceza uygulandığını açıkladı. 
'BİNİN ÜZERİNDE CANLI ÇEŞİDİ'
Cudi Dağı bölgesinde tedavisi tamamlanan atmaca ve kızıl şahini doğaya bıraktıktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, "Bugün bir atmaca ve kızıl şahini tedavilerinin akabininde doğa ile tekrar buluşturduk. Burada binin üzerinden canlı çeşidinden, bitki çeşidinden bahsediliyor. 50´nin üzerinde endemik çeşitten bahsediliyor. Bunları korumak da hepimizin görevi. Bunların arasında dağ keçilerimiz, ceylanlarımız var. Özellikle dağ keçilerine, ceylanlara ve benzeri türlere ateş edilmesi, av yapılması yasak. Bu yasaklara uymayanlarla ilgilide arkadaşlarımız denetleme yapıyorlar. Eğer bir olumsuzlukla bu yasağa aykırı bir davranış söz konusu ve bunun tespiti yapılmışsa da bunun çok yüklü cezaları var. En son ilimizde Doğa Koruma Milli Parklar teşkilatımız tarafından Uludere tarafında bir tespit oldu. Dağ keçilerine ateş edilerek avlanmış. Ben doğanın sevgi ile özveri ile korunması gerektiğini ifade ediyorum. Aslolan budur. Ve hemşerilerimizde buna çoğunlukla riayet ediyorlar. Ama münferitte olsa ihlaller yaşandığında işlemler yapıldı, yapılacaktır" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-11-10 13:48:37

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