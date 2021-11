Tedavisi tamamlanan 2 kuş, Şırnak Valisi Pehlivan tarafından doğaya salındı Şırnak Valisi Pehlivan, kaçak avcıları uyardı: "Her defasında uyarıyoruz bu hayvanların avlanmaları yasak"

Şırnak’ta arazide yaralı bulunan atmaca ve kızıl şahin, tedavilerinin ardından Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından doğaya salındı.

Vatandaşlar tarafından değişik tarihlerde yorgun, bitkin ve yaralı halde arazide bulunarak Şırnak Üniversitesi Yabani Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülen kuşların tedavisi tamamlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen kızıl şahin ve atmaca, Cudi Dağı Cebrail Kapısı’nda Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından doğaya bırakıldı.

Vali Pehlivan, “Yasağa uymayanlara da gerekli cezai yaptırım uygulanıyor. Uludere’de bir av yasağı tespit edildi ve her kişiye 60 bin liradan toplam da 3 kişiye 185 bin 818 lira ceza kesmek durumunda kalındı” dedi.

Vali Pehlivan, Doğa Milli Parklar Bölge ve şube müdürlüğünün bölgedeki biyolojik çeşitlilik ve hayvanları koruma adına önemli çalışmalar yaptıklarını aynı zamanda doğada bitkin ve yorgun düşen yaralı halde bulunan hayvanları da rehabilite ettiğini söyledi.

Cudi Dağı bölgesinde 50’ye yakın endemik bitkinin yanında hayvan türünün olduğunu anımsatan Vali Pehlivan, bunları korumanın herkesin görevi olduğunu belirterek, “Geçen yıl 50 ceylan saldık ve baktık ki bölgeye uyum sağlıyor üremeleri de istediğimiz seviyede bu yıl da 40 adet daha saldık. Her defasında uyarıyoruz bu hayvanların avlanmaları yasak. Bu yasağa uymayanlar da gerekli cezai yaptırım uygulanıyor. En son dün Uludere’de bir av yasağı tespit edildi ve her kişiye 60 bin liradan toplam da 3 kişiye 185 bin 818 lira ceza kesmek durumunda kalındı” dedi.

Bu yaptırımların doğadaki biyolojik çeşitliliği koruma adına olduğunu ve bunun için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ifade eden Vali Pehlivan, “Sizlerin aracılığınızla vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Doğaya sahip çıkın kesinlikle avlanması yasak olan hayvan türlerin avlanmasını yapmayın ve yaptırmayın. Dışarıdan gelip yapmak isteyenleri de bizim jandarma ve doğa koruma birimlerimize haber verin” diye konuştu.

Etkinliğe, Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay katıldı.

