Cizre’de "Minik kalplere büyük dokunuşlar" etkinliği

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Kızılay Gönüllü Merkezince köy etkinlikleri kapsamında düzenlenen sinema etkinliği ile çocuklar ilk defa sinema ile buluştu.

Cizre Kızılay Gönüllü Merkezi “Minik kalplere büyük dokunuşlar” programı ile köylerde sinema etkinliği düzenledi. Gönüllülerin projelendirdiği etkinlikte köy okulları dolaşılarak öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla beraber sinema ortamında animasyon filmi izledi. Öğrencilere sinema ortamı yaşatmak için patlamış mısır dağıtılırken, sinemayla tanışan öğrenciler heyecanlı şekilde animasyon filminin keyfini çıkardı.

Projeyle köylerde sinema etkinliği düzenlediklerini belirten proje sorumlusu Fatma Özkul, “Minik kalplere büyük dokunuşlar çalışmasıyla Cizre ve civarındaki köy okullarına sinemayı hiç görmeyen öğrencilerimiz için sinema etkinlikleri düzenliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber oluşturduğumuz projemizi devam ettirmeye özen gösteriyoruz. İstiyoruz ki her yerde öğrenciler sinema ortamından mahrum kalmasın. Cizre Kızılay Gönüllü Merkezinin destekleri ile birlikte tüm köy okullarına ulaşmaya çalışıyoruz. Okullarındaki sinema ile tanışmayan öğrencilerimizi sinema de tanıştırmaya devam edeceğiz" dedi.

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