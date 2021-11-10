Cizre’de "Minik kalplere büyük dokunuşlar" etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre’de "Minik kalplere büyük dokunuşlar" etkinliği

İHA

Cizre’de "Minik kalplere büyük dokunuşlar" etkinliği

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Kızılay Gönüllü Merkezince köy etkinlikleri kapsamında düzenlenen sinema etkinliği ile çocuklar ilk defa sinema ile buluştu.
Cizre Kızılay Gönüllü Merkezi “Minik kalplere büyük dokunuşlar” programı ile köylerde sinema etkinliği düzenledi. Gönüllülerin projelendirdiği etkinlikte köy okulları dolaşılarak öğrenciler sınıf arkadaşlarıyla beraber sinema ortamında animasyon filmi izledi. Öğrencilere sinema ortamı yaşatmak için patlamış mısır dağıtılırken, sinemayla tanışan öğrenciler heyecanlı şekilde animasyon filminin keyfini çıkardı.
Projeyle köylerde sinema etkinliği düzenlediklerini belirten proje sorumlusu Fatma Özkul, “Minik kalplere büyük dokunuşlar çalışmasıyla Cizre ve civarındaki köy okullarına sinemayı hiç görmeyen öğrencilerimiz için sinema etkinlikleri düzenliyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber oluşturduğumuz projemizi devam ettirmeye özen gösteriyoruz. İstiyoruz ki her yerde öğrenciler sinema ortamından mahrum kalmasın. Cizre Kızılay Gönüllü Merkezinin destekleri ile birlikte tüm köy okullarına ulaşmaya çalışıyoruz. Okullarındaki sinema ile tanışmayan öğrencilerimizi sinema de tanıştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tedavisi tamamlanan 2 kuş, Şırnak Valisi Pehlivan tarafından doğaya salındı Şırnak Valisi Pehlivan, kaçak avcıları uyardı: "Her defasında uyarıyoruz bu hayvanların avlanmaları yasak"
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan 2 kuş, Şırnak Valisi Pehlivan ...
Kalaşnikofla yaban keçisi vuran 2 kişiye 185 bin TL ceza
YEREL HABERLER Kalaşnikofla yaban keçisi vuran 2 kişiye 185 bin TL ...
PKK’da çözülme devam ediyor Şırnak'ta bir terörist jandarmaya teslim oldu
YEREL HABERLER PKK’da çözülme devam ediyor Şırnak'ta bir terörist ...
Kaymakam Mehmet Tunç, ADEM kursiyerleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmet Tunç, ADEM kursiyerleriyle bir araya ...
Anıtkabir’e hasret öğrenciler temsili Atatürk anıtı yapıp çiçek bıraktı
YEREL HABERLER Anıtkabir’e hasret öğrenciler temsili Atatürk anıtı ...
Minik öğrenciler sinemayla tanıştı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler sinemayla tanıştı
Yasadışı yayın yapan 276 internet sitesine erişim engeli
YEREL HABERLER Yasadışı yayın yapan 276 internet sitesine erişim ...
Uludere’de yasa dışı avlanan iki şahsa 185 bin liralık ceza
YEREL HABERLER Uludere’de yasa dışı avlanan iki şahsa 185 bin ...
Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Cizre polisinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı
Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 56 ...
Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı
Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı
YEREL HABERLER Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı
Kaymakam Tunç, Hamidiye Kışlasındaki restorasyon çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Tunç, Hamidiye Kışlasındaki restorasyon ...
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, vatandaşlarla maç izledi
YEREL HABERLER Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.