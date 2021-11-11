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Cudi Dağı yaşam alanlı kuleler ve yol ağlarıyla donatıldı Vali Pehlivan: “40 yıldır Cudi Dağına gelinemiyordu"

İHA

Cudi Dağı yaşam alanlı kuleler ve yol ağlarıyla donatıldı Vali Pehlivan: “40 yıldır Cudi Dağına gelinemiyordu"

İçişleri Bakanlığı ve Şırnak Valiliğince yürütülen Güvenlik Konsepti projesi ile Cudi Dağı yaşam alanlı kuleler ile donatıldı.
Geliştirilen güvenlik konsepti kapsamında Cudi Dağında yapılan 22 güvenlik kulesi, teröristlerin hareket alanını daraltmak, yerleşim alanlarının ve yolların güvenliğini sağlamak amacıyla yüksek güvenlik ile donatılan yaşam alanlı kuleler hayata geçirildi. 13 Temmuz 2020 yılında başlatılan 'Yıldırım1 Cudi Operasyonu' kapsamında bölge teröristlerden ve patlayıcılardan temizlenirken, 2 bin 98 rakımlı Cudi Dağı şimdi yaşam alanlı kuleler ve yol ağlarıyla donatıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç bölgede devam eden yaşam alanlı kuleler ve yol çalışmalarını yerinde inceledi.

“40 yıldır Cudi Dağına gelinemiyordu"
Cudi Dağında uygulanan güvenlik konsepti ile ilgili açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, “40 yıldır Cudi Dağına gelinemiyordu. Burası tarihi bir derinliğe, tarihi bir geçmişe sahip olmakla birlikte 40 yıl öncesine kadar her Temmuz ayında vatandaşlar geleneksel olarak buraya gelip hem ibadetlerini hem de bir iki hafta konaklamak suretiyle kalıyorlardı. Yüzyıllara dayalı geleneklerini yaşatırken terör örgütünün burada yapılanma girişimleri, burada yaptığı eylemler nedeniyle, terör nedeniyle bu kesintiye uğramıştı. Süreç içerisinde devletimizin, güvenlik birimlerin burada sayısız operasyonları oldu. Operasyonlarla buralara gelindi, burada güvenlik sağlanmaya çalışıldı. Uzunca bir süre mücadele edildi, şehitlerimiz oldu. Sonrasında geçtiğimiz yıl, yaklaşık bir buçuk yıl önce, burada tam güvenliğin sağlanmasına yönelik bir güvenlik konsepti üzerine İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde bir çalışma başlattık. Burada öncelikle güvenliğin sağlanması gerekiyordu. Cudi’nin zirve noktasına Şırnak tarafından ve Silopi tarafından öncelikle güvenli ulaşımın sağlanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bugün bu noktadayız. Neticede 40 yıldır gelemeyen vatandaşlarımızı geçtiğimiz temmuz ayında Cudi’nin zirvesinde bulunan meydanda, yüzyıllara dayalı festival geleneğini yaşatmak üzere buraya getirme imkanımız oldu. Vatandaşlarımızın o gün yaşadığı duyguya biz de tanıklık ettik. Yıllarca buraya gelememiş olmanın hasretiyle, özlemiyle gözlerinden yaşlar geliyordu. Gerçekten bu hepimizi duygulandırdı. Buranın yapısına, dokusuna uygun bir festival yapma imkânımız olmuştu, çok da güzel geçti” dedi.

"Cudi Dağında 50 kilometre yol ve 22 yaşam alanlı kuleler inşa edildi"
Cudi Dağında 50 kilometre yol ve 22 adet yaşam alanlı kuleler inşa ettiklerini belirten Vali Pehlivan, “Bu güvenlik konsepti kapsamında bugüne kadar 50 kilometreye yakın yol yaptık. Şırnak'ın tam orta noktasında bulunan Cudi'nin kuzeyinde Şırnak il merkezi; güneyinde de Silopi ilçemiz vardır. Hem Silopi ilçesi tarafından hem de Şırnak il merkezi tarafından yollar yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl çok kısa sayılabilecek bir sürede Silopi tarafından Sefine dediğimiz Hz. Nuh'un Gemisinin oturduğu noktaya öncelikle ham yol ve stabilize yolla ulaşımı sağladık, şimdi de 14 kilometre yol güzergahında beton çalışması son aşamaya geldi. Tabii, adından da anlaşılabileceği gibi Cudi Güvenlik Konsepti diyoruz. Burada tam güvenliği sağlamak adına biliyorsunuz ilimizin ve bölgemizin değişik noktalarında da yapılagelen güvenlik kuleleri Cudi projesi içerisinde de uygulandı ve bugüne kadar 22 yaşam alanlı güvenlik kulesinin yapımını tamamladık. Bir kısmı Silopi Sefine Cudi yol güzergahında; bir kısmı da Şırnak'tan Cudi'ye doğru devam eden kısımda. Ayrıca Cudi'nin Şırnak tarafındaki Anılmış köyünde de Aselsan tarafından Modüler Üs Bölgesi dediğimiz yüksek güvenilirlikle üs bölgesinin inşaatı da tamamlandı ve aynı özelliklere sahip teknolojik donanımları, izleme sistemleri ile Cudi'nin zirvesinde tam Sefine bölgesinin karşı tarafında da diğer bir modüler üs bölgesinin de yapımı tamamlanma aşamasına geldi. Şuana kadar tamamladığımız bütün yaşam kulelerinde hem jandarmamız, komandolarımız hem de korucularımız 7/24 esaslı görev yapıyorlar. Orada izleme sistemlerimiz, kamera sistemlerimiz var. Bununla birlikte şu anda jeneratörlerle çalışan aydınlatma sistemleri DEDAŞ'la geçtiğimiz yıl yaptığımız görüşmeler neticesinde yatırım programına alındı. Bir yandan da hem bu yol güzergahının hem de kulelerin elektrik altyapısı yapılıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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