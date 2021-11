Şırnak Valisi Pehlivan: 22 yaşam alanlı güvenlik kulesinin yapımı tamamlandı

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, terör örgütlerinden temizlenen Cudi Dağı bölgesinde yapılan 22 yaşam alanlı güvenlik kulesinin tamamlandığını söyledi.

Bir dönem teröristlerin yaşam alanı olarak kullandığı Cudi Dağı, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla temizlendi. Cudi Dağı'na 2'si modüler üs bölgesi olmak üzere 22 yaşam alanlı güvenlik kulesi kuruldu. Kulelerde 7/24 esasına göre görev yapan güvenlik güçleri, izleme ve kamera sistemleri ile Cudi Dağı'nı izliyor. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Cemal Dalaman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç ile hem kulelerde hem de bölgede yapılan yollardaki son çalışmaları inceledi. 'Cudi Güvenlik Konsepti' adı verilen çalışmalar hakkında konuşan Vali Pehlivan, "Bugüne kadar 22 yaşam alanlı güvenlik kulesinin yapımını tamamladık. Bir kısmı Silopi Sefine Cudi yol güzergahında; bir kısmı da Şırnak'tan Cudi'ye doğru devam eden kısımda. Ayrıca Cudi'nin Şırnak tarafındaki Anılmış köyünde de ASELSAN tarafından 'modüler üs bölgesi' dediğimiz yüksek güvenliğe sahip üs bölgesinin inşaatı da tamamlandı. Aynı özelliklere sahip teknolojik donanımları, izleme sistemleri ile Cudi'nin zirvesinde tam Sefine bölgesinin karşı tarafında da diğer bir modüler üs bölgesinin de yapımı tamamlanma aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta itibarıyla kahraman jandarma komandolarımız da bu üs bölgesini kullanmaya başlayacak" dedi.

Cudi'nin güvenli hale geldiğini hatırlatan Vali Pehlivan, "Doğu Cudi'yi devletimizin gücüyle kahraman güvenlik birimlerimizin yıllar boyu sürdürmüş oldukları operasyonel faaliyetler ile güvenli bir noktaya taşımış olduk. Batı Cudi'de şimdi terörle mücadele devam ediyor. Şırnak'ımızın ve bölgemizin her tarafında huzur ve güvenlik ortamı her geçen gün pekişiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-11-11 10:54:52



