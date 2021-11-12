Beytüşşebap’ta e-sınav merkez açılışı yapıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde esınav merkezi açılışı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilçede açtığı sınav merkezinin bir çok sınav için kullanılacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde açılan esınav merkezi sayesinde ilçe genelinde ehliyet sınavları başta olmak üzere bir çok sınavın bu merkezden yapılması planlanıyor. Sınav için başka illere giden öğrenciler bu merkezle birlikte artık kendi ilçesinde sınavlara girecek. Faaliyete geçen sınav merkezinin açılışında kurdele kesen İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri esınav merkezini gezdi. Burada yetkililerden bilgi alan Kaymakam Uğuz merkezin hayırlı olmasını diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şef olarak görev yapan Adil Cin, merkezle ilgili açıklamalarda bulundu. Cin, "Sınav merkezi Türkiye genelinde açıldı. En son burada açılışını gerçekleştiriyoruz. Öğrenciler daha önce iki üç gün dışarıda sınavlara katılıyordu ama yeni açılan merkez sayesinde artık burada sınavlara girecekler. Bakanlığın bize sunduğu bu güzel imkanlardan dolayı çok teşekkür ederim. Buranın kurulumunu, yapım aşamasını biz yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta ilk sınavımızı yapacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.