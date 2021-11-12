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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre’de bağırsakları dönen adam geçirdiği iki ameliyatla sağlığına kavuştu

İHA

Cizre’de bağırsakları dönen adam geçirdiği iki ameliyatla sağlığına kavuştu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kalın bağırsak dönmesi tanısı konulan 61 yaşındaki hasta, Cizre Devlet Hastanesinde yapılan iki başarılı operasyon ile sağlığına kavuştu.
Yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde hizmet veren 150 yataklı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi, çevre il ve ilçelerden gelen hasta yoğunluğu ve kısıtlı imkanlara rağmen bölgede yapılamayan birçok ameliyatlara imza atmaya devam ediyor. Cizre’nin Düzova köyünde yaşayan ve kalın bağırsak dönmesi teşhisi konulan 61 yaşındaki Mehmet Emin Eskin, Op. Dr. Hüsamettin Bayraktar’ın yedi ay arayla yaptığı iki başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.
Mehmet Emin Eskin, ”Yedi ay öncesine kadar karnımdaki ağrı ve şişkinlikten çok rahatsızdım. Bu ağrılarım gün geçtikte artınca Cizre Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdum ve beni Genel Cerrah Polikliniğine sevk ettiler. Burada yapılan muayene ve çekilen tetkikler sonucu kalın bağırsak dönmesi hastalığı teşhisi konuldu ve kısa sürede ameliyata alındım. Yedi ay önce yapılan ilk ameliyatın ardından bu hafta da ikinci ameliyata girdim ve ameliyatım başarılı bir şekilde sona erdi. Bu anlamda da başta Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Bayraktar başta olmak üzere bütün hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.
Cizre Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Bayraktar, ”Devlet hastanesine karın şişliği ve karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastamızın yapılan tetkikleri sonucunda volvulus dediğimiz hastalık tanısını koyduk. Volvulus hastalığı kabaca bağırsakların dönmesidir, bağırsaklar döndüğü için de kendi üzerine katlanır, şişer ve çok ciddi bir rahatsızlık verir. Dolayısı ile acil ameliyat gerektiren bir hastalıktır. Biz de tanısını koyar koymaz hastamızı hemen ameliyata aldık. Ameliyatta bağırsağının o ilgili kısmını işlevini yitirdiği için vücuttan uzaklaştırıp, bağırsağın üst kısmını hastanın karnına ağızlaştırdık ve bir süre bu şekilde tuvalet ihtiyacını karşılamasını sağladık. Önemli olan hastanın hayati durumu olduğu için bu geçici durumu kabul edebiliyoruz. Yedi ay sonra yani geçtiğimiz günlerde bağırsaklar kendini toparladıktan sonra da bağırsakları eski yoluna bağladık. Kolostomi torbasından hastayı kurtardık. Artık hastamız normal yoldan tuvaletini yapmaya başladı. Hastamızın genel durumu iyi olmakla birlikte birkaç gün içerisinde taburcu etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.
Dört yıldır Cizre Devlet Hastanesinde görev yaptığını ifade eden Op. Dr. Bayraktar, ”Üç cerrah arkadaşlarımız ile birlikte burada vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz ve başarılı ameliyatlar yapıyoruz. Bununla birlikte bu bölgede sıkça ihtiyaç duyulan tiroid cerrahisini, laparoskopik yani kapalı yöntemle safra kesesi, apandisit, kasık fıtığı, göbek fıtığı, mide fıtığı ve ameliyat yerinden olan fıtıklar da dahil olmak üzere çok çeşitli kapalı ameliyatları burada yapma fırsatımız oldu. Bu tür zor ve zahmetli ameliyatlar dört sene önce bu kadar yoğun yapılmıyordu. Bu bağlamda da bu tür ameliyatların yapılabilir olduğunu da göstermek bizim için gurur verici. Buradaki hastaların Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Ankara gibi yerlere sevk olmalarının önüne geçmek, hem zaman kaybı hem de maddi kayıp yaşamalarını arzu etmiyoruz. Burada yapılacak olan tüm ameliyatları şartlarımızı zorlayarak yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda gerek başhekimliğimiz, anestezi ekibimiz, ameliyat ekibimiz hepsi destek oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince bu ameliyatları burada yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Cizre Devlet Hastanesi olarak Cizre’nin bulunduğu konum ve hitap ettiği nüfus yoğunluğu nedeniyle çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade eden Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Cildiye Uzmanı Kamiran Elcik, "Tüm sağlık camiası olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hastanemizde gerçekleşen başarılı ameliyatlarda özverili çalışmalarından dolayı hastanemizin değerli hekimlerine ve sağlık çalışanlarımıza ayrıca bu imkanları kullanmamızı sağlayan devletimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu azim ve çalışma motivasyonuyla sağlık alanında bölgede örnek olacak çalışmalara devam edileceğine inanıyorum ve daha da iyisinin olabileceğini düşünüyorum. Bu bağlamda hastalarımızın birçok tedavi için çevre illere gittiklerini düşünecek olursak bizim en büyük amacımız bu hastaların Şırnak dışına çıkmadan tedavilerinin gerçekleşmesine katkı sağlamaktır. Bunu başarmak için elimizden gelen çabayı sarf etmeye özen gösteriyoruz. Bu anlamda da özverili bir şekilde başarılı ameliyatlara imza atan hekimlerimize ve hastane çalışanlarına özellikle Op. Dr. Hüsamettin Bayraktar hocama çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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