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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre’de öğrenciler emniyet bahçesine fidan dikti

İHA

Cizre’de öğrenciler emniyet bahçesine fidan dikti

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünün Çocuk ve Gençlerin Sosyal Koruma ve Destek Programı (COGEP) kapsamında geliştirilen 'Umuda açan nergiz çiçekleri' projesi ile ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine 500 fidan dikildi.
Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin Çocuk ve Gençlerin Sosyal Koruma ve Destek Programı (COGEP) kapsamında geliştirdiği proje kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, protokol üyeleri ile birlikte emniyet müdürlüğü bahçesinde 500 ağacı toprakla buluşturdu ve ağaçlara ilk can suyunu verdi. Etkinliğe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, emniyet müdür yardımcıları, kurum müdürleri ve polis memurları katıldı.
Minik öğrenciler protokol üyeleri ile birlikte ağaçları tek tek toprakla buluşturduktan sonra hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi. Kaymakam Tunç ve Emniyet Müdürü Öztürk öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet etti.

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