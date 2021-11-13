Cizre Emniyet Müdürü, öğrencilerle bowling oynadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Emniyet Müdürü, öğrencilerle bowling oynadı

İHA

Cizre Emniyet Müdürü, öğrencilerle bowling oynadı

Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinin öğrencilere yönelik organize ettiği etkinlikte öğrencilerle birlikte bowling oynadı.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği koordinesinde yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) programı ve ’Umuda Açan Nergis Çiçekleri’ projesi kapsamındaki etkinlikler devam ediyor. Proje kapsamında minik öğrencileri sinema ile tanıştıran Toplum Destekli Polisler bu seferde öğrencilere yönelik bowling etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Cizre Emniyet Müdürü Eren Öztürk, öğrencilerle bowling oynadı. Çocuklara bowling oynamanın inceliklerini gösteren Öztürk, etkinlik sonunda öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etkinliğe katılan çocukların çoğunluğu ilk defa bowling topunu eline aldıkları için çalışanlar tarafından önce nasıl oynanacağı konusunda bilgiler verildi. İlk defa bowling oynama şansı yakaladıklarını belirten çocuklar, "Çok mutlu olduk. Bundan sonra da gelmek istiyoruz. Bizi bugün buraya getiren polis ağabeylerimize teşekkür ederiz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatice annenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
YEREL HABERLER Hatice annenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
Kaymakamlığın projesi sayesinde kadınlar iş sahibi oldu
YEREL HABERLER Kaymakamlığın projesi sayesinde kadınlar iş sahibi ...
Şırnak´ta 3 kardeşe tek düğün
YEREL HABERLER Şırnak´ta 3 kardeşe tek düğün
Cizre’de öğrenciler emniyet bahçesine fidan dikti
YEREL HABERLER Cizre’de öğrenciler emniyet bahçesine fidan dikti
Cizre’de bağırsakları dönen adam geçirdiği iki ameliyatla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Cizre’de bağırsakları dönen adam geçirdiği iki ...
Kaymakam Tunç, İsmail Ebul - iz El Cezeri Bilim ve Sanat Merkezinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Tunç, İsmail Ebul - iz El Cezeri Bilim ve ...
Cizre Kaymakamı ÇATOM kursiyerleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Cizre Kaymakamı ÇATOM kursiyerleri ile bir araya ...
Beytüşşebap’ta e-sınav merkez açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Beytüşşebap’ta e-sınav merkez açılışı yapıldı
Şırnak dağları beyaza büründü Kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Şırnak dağları beyaza büründü Kar yağışı ...
Kato Dağı eteklerindeki okullar yeşilleniyor
YEREL HABERLER Kato Dağı eteklerindeki okullar yeşilleniyor
Şırnak'ta 2 yılda 250 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta 2 yılda 250 bin fidan dikildi
Şırnak'ta 56 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Şırnak'ta 56 bin fidan toprakla buluştu
Şırnak Valisi Pehlivan: 22 yaşam alanlı güvenlik kulesinin yapımı tamamlandı
YEREL HABERLER Şırnak Valisi Pehlivan: 22 yaşam alanlı güvenlik ...
Cudi Dağı yaşam alanlı kuleler ve yol ağlarıyla donatıldı Vali Pehlivan: “40 yıldır Cudi Dağına gelinemiyordu"
YEREL HABERLER Cudi Dağı yaşam alanlı kuleler ve yol ağlarıyla ...
Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Türkiye ekonomisine 4 milyon TL'den fazla katkı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.