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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komutanlar öğrencilerle birlikte okul bahçesindeki parmaklıkları boyadı

İHA

Komutanlar öğrencilerle birlikte okul bahçesindeki parmaklıkları boyadı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki öğrencilerin uygulamalı derslerine eşlik eden komutanlar, okul bahçesinde öğrencilerle birlikte demir parmaklıkları boyadı.
Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın destekleriyle bütün okullara boya alan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulların iç ve dış cephelerini boyamaya başladı. 75’inci Yıl İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin uygulamalı dersinde okul bahçesindeki demir parmaklıkları boyayan ekiplere yardım eden İlçe Jandarma Komutanlığı personeli öğrencilerle birlikte boyama yaptı. Etkinlikte gün boyu okulun çevresini boyayan Mehmetçik, öğrencilerle güzel vakit geçirdi. Ara tatile giren okullarda son günde düzenlenen etkinlikle öğrenciler doyasıya eğlendi.
Nisan Cin isimli öğrenci boyama yaptığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Şu anda okulumuzun bahçesinin demirlerini boyuyoruz. Hepinizi bu işe davet etmek istiyorum, okulun bahçesini boyayın’’ dedi.
Adar Ataman adlı öğrenci ise, "Öğretmenimiz bize etkinlik düzenledi. Biz boyama yaparsak resim dersinde yetenekli oluruz. Küçükler bizi izliyorsa bizim gibi boyama yapsınlar, büyüdüklerin de boyama işçisi olabilirler" diye konuştu.

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