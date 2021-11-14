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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Galatasaray HDI Sigorta’ya 13 yenildi.



Salon: Şırnak

Hakemler: Zeki Vucutçu, Hüseyin Okutmuş

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Andaç Kapan, Lukas Divis, Seganov, Fatih Uslu, (Can Ayvazoğlu, Osmany Uriarte, Segenov, Eren Koparıcı, Selim Demir)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Beytullah Hatipoğlu, Sadık Efe Özbey, Maurice Armando Torres, (Marko Sedlacek, Onur Günaydı, Murat Yenipazar, Onurcan Çakır)

Setler: 2523, 1425, 1925, 2325, Süre: 119 dakika (32, 23, 28, 36),

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