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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Tunç, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Kaymakam Tunç, ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, 15 bin ağacın dikileceği alanı, Şehitler Anıtı ve Parkında ilave çevre düzenleme çalışmalarını, 95. Şefliği tarafından Yafes Köprüsü ile eski Şırnak yolunda yürütülen çalışmaları ve kütüphane inşaat alanında incelemelerde bulundu.
15 bin ağacın dikileceği alanları, Şehitler Anıtı ve Parkında ilave çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Tunç, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Şehitler Anıtı ve Parkında başlatılan ilave çimlendirme, otomatik sulama sistemleri ve peyzaj çalışmaları konusunda ilgililerden bilgi aldı. Şehitler Anıtı ve Parkında yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, ilçede ağaçlandırma sezonunda 15 bin'in üzerinde ağaç dikeceklerini, ilçede eski ve ağaçsız parklar dahil ağaçlandırmaya önem vereceklerini yeni yeşil alanların oluşturulacağını ifade eden Tunç, “Daha yeşil bir Cizre için elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek çalışacağız. İlçe merkezinde bulunan ana güzergah yollardaki orta refüjlerin düzenlenmesi, kenardaki kaldırımlarda 10 metre aralıklarla ağaç dikimine önem verilecek, yeni çim ekimi ve peyzaj çalışmalarına ağırlık vereceğiz" dedi.
Yafes Köprüsü ile eski Şırnak yolunda yapılan çalışmaları yerinde incelerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Tunç, Cizre Belediyesi ve Karayolları 95. Şefliği tarafından Yafes Köprüsü ile eski Şırnak yolunda yürütülen kaldırım, refüj, akıllı kavşak, peyzaj ve asfaltlama çalışmaları koordineli bir şekilde devam ettiğini söyledi. İncelemeler sırasında Kaymakam Tunç’un talimatıyla Belediyeye ait iş makinaları ile yıpranmış ve deforme olmuş kilit parke ve bordür taşlar zarar görmeden kaldırılıp, program dahilinde ihtiyaç duyulan yerlerde kullanmak üzere kilit parke fabrikasına götürüldü. Vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak adına şehrin birçok noktasında yeni yol açma, kaldırım, refüj ve sıcak asfalt çalışmalarını başlattıklarını vurgulayan Tunç, mahalle ve sokaklarda yapılan çalışmaların yoğun bir çalışma programı dahilinde devam edeceğini kaydederek, belediye olarak her zaman vatandaşlarımızın memnuniyetini öne alan çalışmalara hız vereceklerini kaydetti.

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