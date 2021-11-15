Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 55 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polisin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 55 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 814 Kasım tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11,15 gram esrar, 3,32 gram eroin, 2,1 gram metamfetamin, 2 bong düzeneği, 2 bin 370 paket kaçak sigara, 18 kaçak cep telefonu, 6 oyun konsolu ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Operasyonda 41'i kaçakçılık, 14'ü asayiş suçlarından olmak üzere 55 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-11-15 13:25:48
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