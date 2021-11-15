Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 55 gözaltı

Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 55 kişi göz altına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 08 14 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 11,15 gram esrar, 3,32 gram eroin, 2,1 gram metamfetamin, 2 adet bong düzeneği, 2 bin 370 paket kaçak sigara, 18 adet kaçak cep telefonu, 6 adet oyun konsolu ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 41’i kaçakçılık, 12’si asayiş suçlarından, 1’i resmi belgede sahtecilik suçundan ve 1’i terör suçundan olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alındı.

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