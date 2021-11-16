Güven ve huzur ortamı Şırnak’a yaradı Terör bitti, üretim arttı

Şırnak'ta son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamı ile üretim alanları çoğaldı. Silopi’de üretim alanı 400 dekardan 75 bin dekara çıkan yer fıstığında bu yıl 35 bin ton rekolte elde edildi.

Şırnak’ta sağlanan huzur ortamıyla çiftçiler üretime yöneldi, 6 yılda yer fıstığı üretim alanı 400 dekardan 75 bin dekara çıktı. Kentte sağlanan güven ve huzur ortamı hayatın her alanına olumlu yansıdı. Şırnak’ın Silopi ilçesinin Suriye sınırındaki Bostancı köyü olmak üzere çoğu köyde çiftçiler daha önce mısır, pamuk, buğday ve arpa üretimi yaptığı arazilerine şimdi ise yer fıstığı ekiyor. Artan talep üzerine Silopi ilçesinde üretilen yer fıstığı Türkiye genelinde ise üçüncü sırada yerleşti. Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, “2014 yılında yapılan çalışmalar sonucu 400 dekardan başlayan yer fıstığı üretim alanının 2018'de 8 bin, 2019'da 12 bin, 2020'de 60 bin, bu yıl ise 75 bin dekar alanda yer fıstığı üretimini planladık. Bu yıl yüzde 15 ekim artışı var. İl genelinde geçen sene 20 ile 23 bin ton verim alınırken, bu sene hedefimiz 3035 bin ton civarında verim bekliyoruz. Maliyet olarak düşündüğümüz de yer fıstığı ilimize 236 milyon lira girdi sağlayacak. İlimizde bir buçuk dekar alanda tarım arazimiz mevcuttur. Tarım arazilerimiz 250 bin dekar sulu arazilerimiz bulunmaktadır. 300 bin dekar alanımız ise atıl durumda bulunan tarım arazilerimiz var. Bizde bu arazilerimiz üzerinde değişik projeler yapıyoruz” dedi.



5 yıl önce bir çiftçinin girişimiyle küçük bir alanda başladı

Ziraat mühendisi ve fıstık üreticisi Ebubekir Çağlın, “Şırnak’ın Silopi ilçesi Bostancı Köyünde 5 yıl önce bir çiftçinin girişimiyle küçük bir alanda bu üretim başladı. Daha sonra her sene ikiye, üçe katlayarak üretim artı. Diğer çiftçiler de verimini ve güzelliği gördükten sonra sevdiler ve üretmeye başladılar. Hatta öyle bir seviyeye geldiler ki artık resmi rakamlara göre üretimde Adana ve Osmaniye’den sonra Türkiye’nin üçüncü sırasındayız. Geçen sene 60 bin dekarlık alan üretimi varken, bu sene 75 bin dekara çıktı. Elde edilen ürün geçen sene 20 bin ton iken bu sene 35 bin ton verim bekliyoruz. Fiyatların sürekli oynaması çiftçileri korkutuyor. Geçen sene 9 ile 10 arasında olan fiyatlar bu sene 5 ile 6 TL arasında ve iki katı bir azalış var. Fiyatların düşük olmasından kaynaklı olarak gübre, ilaç, yakıt fiyatları çok yüksek olduğu için, çiftçilerin giderlerini karşılamıyor. Gelecek sene çiftçi yer fıstığı üretiminden kaçabilir. Bu üretim alanları düşebilir” diye konuştu.

Fıstık üreticisi Ahmet Çağlın, “Biz tarlamıza dana önce mısır ve pamuk ekerken, şimdi ise yer fıstığı ekiyoruz. Kim ne iş yapıyorsa fıstık hasadı zamanında tarlaya gelip işçiler ile birlikte bulunmanız gerekiyor. Bizde geldik tarlamızda fıstık hasadımızı yaptık. Verim ile ilgili bir sıkıntı yok, fiyatlandırma ile ilgili bir sıkıntı var. Geçen seneden daha düşük bir fiyat söyleniyor. Bu konuda biz çiftçiler olarak biraz mağduruz. Tüccarların bu konuda biraz daha hassasiyet göstermeleri gerekir. En azından bir tabanın belirlenmesi gerekiyordu. Bu nedenle çiftçiler geçen seneden daha düşük fiyata vermek zorunda kalıyorlar. Böyle bir mağduriyet var. Teorik anlamda çiftçilerimizin desteklenmesi gerekiyor. Böyle olursa üretimin de artacağından şüphe yok. Hem de ülke ekonomisine de bir şekilde katkı sağlamış olunacaktır” şeklinde konuştu.

Yer fıstığı toplayıcısı Sakine Bilin, iş makinesinin ardında kalan yer fıstıklarını topladıklarını söyledi.

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