Lösemiye dikkat çekmek için Cudi Dağı'na pedal çevirdiler



Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 'Her pedal bir umut olsun' etkinliğinde bir grup bisikletli, lösemiye dikkat çekmek için Cudi Dağı'na pedal çevirdi.

Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Şırnak Talasemi Derneği ve Silopi Bisiklet Topluluğu'nca lösemiye dikkat çekmek için Cudi Dağı´na bisikletli etkinlik düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden start alan 50 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 10 kilometre pedal çevirdi. Cudi Dağı eteklerindeki Esenli köyünde sonlanan etkinlikte lösemi hastaları için hazırlanan pasta kesildi. Lösemi hastası Kevser Barkın, etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür ederek, "Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Kan bulamadığı için ilik bulamadığı için hayatını kaybeden birçok arkadaşım oldu. Bir daha bunun yaşanmaması için herkesi 3 tüp kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan da, kan ve kök hücre konusunda toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 'Her pedal bir umut olsun' diyerek bisiklet turu düzenlediklerini söyledi. Löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ifaden eden Bartan, "Kesinlikle bulaşıcı bir hastalık değildir. Tüm halkımızdan bu hastalara destek olmalarını, en yakın Kızılay kan merkezlerine giderek kan ve kök hücre bağışında bulunmalarını istiyoruz. Hastalarımız için 3 tüp kan örneği vererek gönüllü kök hücre bağışçısı ve nakil bekleyen hastalara umut olmalarını temenni ediyoruz. Yaşamak güzel, yaşamak daha güzel bilinci ile herkesten duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.

Silopi Bisiklet Topluluğu üyesi Abdullah Çakır da toplumsal sorunlara sürekli olarak değindiklerini belirterek, lösemiye dikkat çekmek için bisiklet sürdüklerini söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Silopi Mehmet Selim YALÇIN

2021-11-16 12:35:22



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