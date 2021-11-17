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Saldırıda yaralanan güvenlik korucusu olay anını anlattı Bombalı saldırıdan yaralı kurtulan Negiz, "Bu alçak saldırılar terörle mücadelede bize güç veriyor"

İHA

Saldırıda yaralanan güvenlik korucusu olay anını anlattı Bombalı saldırıdan yaralı kurtulan Negiz, "Bu alçak saldırılar terörle mücadelede bize güç veriyor"

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan bombalı saldırıdan yaralı olarak kurtulan güvenlik korucu başı Emin Negiz, "Bu tür saldırılar bize geri adım attırmayacak tam tersine terörle mücadelede bize güç verecektir" dedi.
Cizre’de PKK’lıların el yapımı patlayıcı ile düzenlemiş olduğu bombalı saldırıdan yaralı kurtulan güvenlik korucu başı Emin Negiz, saldırı anını anlattı. Bombalı saldırıdan hafif yaralı olarak kurtulan Negiz, bu tür saldırıların terörle mücadelede kendisine güç verdiğini söyledi. Negiz'in 2013 yılında da evine el yapımı patlayıcı ve molotof kokteyli ile saldırı düzenlenmiş, Negiz ve ailesi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
Yaşanan bu saldırının ilk ve son saldırı olmayacağını ifade eden Negiz, ”Dün gece Konak Mahallesi Bozalan Toki Konutları mevki'inde güvenlik korucusu arkadaşlarla oturuyorduk. O esnada güvenlik korucusu arkadaşıma hadi çarşıya gidelim dedik. Arabayla geriye doğru çıktığımız esnada arabanın ön tarafından bir ses geldi. Arkadaşımda kafasını camdan çıkartıp yere bakınca siyah bir poşet olduğunu söyledi. Bende arabamı sol tarafa park edip yerdeki poşete baktım. Poşetin ağzını açınca poşetin ağır olduğunu fark ettik. Poşeti daha fazla ellemeden emniyeti arayıp şüpheli paket ihbarı yaptığım esnada bunlar bombayı uzaktan kumanda ile patlattı” dedi.
Sekiz yıl öncede Konak Mahallesindeki evine aynı tarihte saldırı gerçekleştiğini ifade eden Negiz, ”Bu saldırı bence tesadüf değil. PKK terör örgütü ne zaman fırsat bulursa o zaman saldırıyor. Şehit ağabeyi ve güvenlik korucusu olarak 30 yıldır PKK terör örgütü ile mücadele ediyoruz ve hiçbir zaman biz davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Ben ilk şehit ve gazide değilim, son şehit ve gazide olmayacağım. Otuz yıldan bu yana bu mücadelemize devam ediyoruz bu saatten sonra da devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti için, bayrağımız için, vatanımız için mücadelemize devam edeceğiz. Bunlar ne kadar saldırırsa ben terörle mücadelede daha ileriye gidip daha fazla ve kararlılıkla mücadele edeceğim. Allah şahidim olsun PKK terör örgütü ve yandaşları HDP olsun,yandaşları olsun ne kadar saldırırlarsa ben daha fazla ve seve seve terör örgütü ve yandaşları ile mücadele etmeye devam edeceğim” diye konuştu.
Olayla ilgili araştırmanın ise devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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