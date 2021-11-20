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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silopi'de 20 Kasım’da çocuklar unutulmadı

İHA

Silopi'de 20 Kasım’da çocuklar unutulmadı

AK Parti Silopi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dündar, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla çadırda yaşayan göçmen çocuklara çikolata ikramında bulundu.
Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi yakınlarında çadır kurarak yaşamlarını sürdüren göçmen aileleri ziyaret eden AK Parti Silopi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dündar, burada çocuklara çikolata ve kek ikramında bulundu. Zor şartlarda yaşamlarını sürdüren göçmen ailelerin çocukları hakkında bilgi alan Başkan Dündar, kendilerine her zaman destek sunacaklarını belirtti.
AK Parti Silopi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dündar, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla özellikle göçmen ailelerin yaşam şartlarına şahit olmak için buraya geldiklerini belirterek, “Ne kadar zor şartlar altında yaşasalar da eğitim imkanlarından geri durmuyorlar. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sunumu kutluyorum" dedi.

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