Şırnak dağları beyaza büründü Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Tanin Tanin Geçidinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Şırnak'ta da etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. 2 bin 230 rakımlı Tanin Tanin Geçidinde etrafı beyaza bürüyen karla birlikte yoğun bir sis oluştu. Oluşan sis ve beyaz örtü sürücülerin de dörtlüleri ve sis lambalarını yakıp yavaş gitmesine neden oldu.

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