Doğaseverler Gabar Dağı'ndaki 7 katlı apartman mağaraya hayran kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğaseverler Gabar Dağı'ndaki 7 katlı apartman mağaraya hayran kaldı

İHA

Doğaseverler Gabar Dağı'ndaki 7 katlı apartman mağaraya hayran kaldı

Şırnak'ta terör olaylarının son bulması ile huzur bulan Gabar Dağı'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Geziye katılanlar, yedi katlı apartman mağaraya hayran kaldı.
Şırnak Üniversitesi öncülüğünde Gabar Dağı'nın doğal güzellikleri ve tarihi yapılarını tanıtmaya yönelik trekking etkinliği düzenlendi. İlk olarak Akdizgin köyündeki mağara evleri gezen doğaseverler, ardından Gabar Dağı'ndaki vadilerden geçerek, Kırkağaç bölgesindeki yedi katlı apartman mağaraya ulaştı. Mağara doğaseverleri kendine hayran bıraktı.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, “Şırnak Üniversitesi öncülüğünde DİKA’nın destekleriyle Şırnak genelinde kültür rotaları oluşturuluyor. 10 rota belirlendi. Bunların bazıları Hz. Nuh, ters lale, Cehennem Deresi, Şerefiye rotası ve bugün de Akdizgin rotasını gezdik. Bu rotada 100 yaşındaki zeytin ağaçlarını gördük. Burada çok yoğun tarihi eserler var. Herkesi rotam Şırnak gezilerine davet ediyoruz. Özellikle tarihi olmayanın geleceği olmaz. Biz özellikle tarihimizi, doğal güzelliklerimizi tanıtıp, bu güzellikleri görebilmenin huzurunu yaşıyoruz. 40 yıldır çıkamadığımız Sefine bölgesine bu sene çıktık. Annelerimizin ve büyüklerimizin Sefine'deki gözyaşlarını gördük ve çok etkilendik. Tarihten bir kopuşumuz var. Bu medreseleri, kültür abidelerini muhakkak bütün dünyaya tanıtmamız gerekiyor” dedi.
Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik de, “Bu günkü trekking yürüyüşümüzü Akdizgin köyünden başlayıp, Kırkağaç mıntıkasında bulunan 7 katlı mağarada tamamladık. Şu an bulunduğumuz yer de apartman mağaraları. Bu apartman mağaraları 7 katlıdır. Burada daha önce yaşam olmuş ve İslam alimlerinin burada çok fazla talebe yetiştirdiği biliniyor. Bu tarihi unsurlar burayı çekici hale getiriyor. Dolayısıyla gelen kişiler de hem yatırımcılar hem de turizmciler olsun çok memnun kaldılar. Bu trekking yürüyüşümüz geçen yıl Şırnak Üniversitemiz tarafından yürütücülüğü yapılan ve Dicle Kalkınma Ajansı tarafından finansman sağlanan bir projedir. Şırnak’ta sürdürülebilir kültür ve turizm rotaları adı altında biz bu proje kapsamında var olan potansiyeli, fizibilite raporunu ortaya koymaya çalıştık. Bir ay sonra projemizin bütün faaliyetleri tamamlanmış olacak. İnternet sitemiz ve bütün rotaların yer aldığı, haritaların da çizildiği, aynı zamanda tanıtım kitapçığının da yapıldığı bir şekilde proje tamamlanacak” diye konuştu.
Akdizgin köyü sakinlerinden Nesim Sevgin, “Akdizgin köyünde 1991 yılından önce yerleşim vardı. Biz o dönemde ihtiyaçlarımızı katırla görüyorduk. Akdizgin köyünde pirinç, mercimek, buğday, bıttım, zeytin yetişiyordu. Hepsi doğal bir şekilde yetişiyordu. Biz hayvancılıkla geçiniyorduk. O dönemde tek masrafımız elbiselerdi. Bu taş mağaralar Artuklular döneminden kalma ve Müslüman köyü. Çünkü oyulan kayalarda cami yapmışlar” şeklinde konuştu.
Cizre’de bir otelin müdürü olan Nail Turunç, uzun zaman İstanbul ve Irak'ta otelcilik yaptıktan sonra farklı bir deneyim olması için Cizre ilçesine özel bir otele tayin olduğunu söyledi. Turunç, "Yaklaşık 11 aydır burada görev yapıyorum. Şırnak’ın öyle kadim bir tarihi var ki, Mezopotamya’nın beşiği dediğimiz yer. Ben de burayı keşfetmek için böyle bir projede yer aldık. Gerçekten bölgeye ciddi yatırımcıların gelmesinin gerekli olduğunu gösteren iyi bir işaret. Bunun devamının gelmesi lazım. Şu an Gabar Dağı apartman mağaraların olduğu yerdeyiz. Burası gerçekten ulaşım anlamında biraz zor olmakla birlikte keşfetmek isteyen herkese açık olan yerlerdir. İnanılmaz bir doğası var. İnanılmaz bir coğrafya, inanılmaz bir tarihi var. Burayı dinlediğinizde, hissettiğinizde aslında tarih, coğrafya dediğimiz turizm hissederek yapılması gereken bir şeydir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak dağları beyaza büründü Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu
YEREL HABERLER Şırnak dağları beyaza büründü Kar yağışı yüksek ...
Uludere’de 7 kilo 231 gram eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Uludere’de 7 kilo 231 gram eroin ele geçirildi: 1 ...
Silopi'de 20 Kasım’da çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER Silopi'de 20 Kasım’da çocuklar unutulmadı
Cizre polisi, okulu bırakan çocukların okula dönmeleri için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Cizre polisi, okulu bırakan çocukların okula ...
152 yıllık su değirmeninde tahin yapılıyor
YEREL HABERLER 152 yıllık su değirmeninde tahin yapılıyor
152 yıllık tescilli değirmende geleneksel yöntemlerle tahin üretimi
YEREL HABERLER 152 yıllık tescilli değirmende geleneksel yöntemlerle ...
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda gerçeği aratmayan tatbikat Havalimanı Acil Durum ve Yangın Tatbikatı heyecanlı anlara sahne oldu
YEREL HABERLER Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda gerçeği ...
Cizre’de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine götürüldü
YEREL HABERLER Cizre’de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine ...
Cizre’de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliği açıldı
YEREL HABERLER Cizre’de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.