Şenoba belediye başkanından halk toplantısı

Şırnak’ın Uludere ilçesinin Şenoba belde belediye başkanı Alihan Babat, halı saha spor salonunda halk toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya beldedeki tüm aile ileri gelenleri katılım sağladı. Toplantının ana konuları beldedeki güvenlik ve huzur, beldedeki ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere yardımların yapılması olduğu belirtildi. Belde halkı birlik ve beraberlik içinde dışardan gelip veya köyde huzursuzluk yaşatabilecek şahıslara karşı olduklarını dile getirdiler. Belediye Başkanı Alihan Babat, beldedeki ihtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşlara da maddi ve gıda yardımı yapımının devam edeceğini söyledi. Başkan Babat, konuşmak isteyen aile ileri gelenlerinin istek ve taleplerini değerlendirilmek üzere tek tek not alındı.

Ak Partili Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, “Son zamanlarda beldemizde dışardan gelip huzursuzluk yaşatacak provakasyonlar yapacak şahıslara karşı olduğumuzu belde halkının toplantımıza katılımıyla oy birliği ile karar verdik, Ayrıca belediye başkanı olmadan öncede, olduktan sonrada beldede ayrım yapmaksızın dar gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığım yardıma devam edeceğime bütün Şenoba halkı ileri gelenlerine söyledim. Toplantımıza katılım sağlayan tüm aile ileri gelenlerine teşekkür ederim" dedi.

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