MHP heyeti Şırnak'ta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP heyeti Şırnak'ta

DHA

MHP heyeti Şırnak'ta


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)MHP milletvekilleri, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı kapsamında geldikleri Şırnak'ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "HDP, Kürt kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir. Bunu yürekten söylüyorum ama Kürt kardeşlerimiz bu bölgenin gerçek sahipleridir. Vatanın bekçileri, Kürt vatandaşlarımızdır" dedi.
MHP milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Sermet Atay ile beraberindeki heyet, 'Adım Adım 2023 İl İl Anadolu' programı kapsamında kentte 3 gün boyunca esnaf ziyareti yapıp vatandaşların sorunlarını dinledi. Ayrıca heyet Cumhur İttifakı'nın projelerini anlattı. Heyet, bir otelde şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve güvenlik korucuları ile de bir araya geldi.
'BÖLGENİN İNSANI MAALESEF ÇOK YARALI'
Burada konuşan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "Şırnak; Türkiye Cumhuriyeti'nin, vatanımızın çok güzide bir şehridir. Elbette Şırnak'ımızın ismini karalamaya çalışan birtakım hain bölücü ortaklar söz konusu olmuştur. Fakat bugün Allah'a hamdüsenalar olsun ki; Şırnak'ımız huzurun, birliğin, dirliğin, güvenin, sevginin, kardeşliğin ve muhabbetin şehri olarak varlığını çok iyi bir şekilde ortaya koymaktadır. Bölgenin insanı maalesef çok yaralıdır. Her türlü saldırıya, ihanete ve kalleşliğe uğramıştır. Şurayı şereflendiren ağabeylerimizin, kardeşlerimizin ailesinde bir veya birden fazla şehit vardır. Hepinizin yüreği yaralıdır ve hemen hemen birçoğunuzun da gazi olduğunu bilmekteyiz" dedi.
'BİZ DE LÜTFÜ TÜRKKAN'IN UYKULARINI KAÇIRACAĞIZ'
Terörü ve destekçilerini lanetleyen Kılavuz, "Teröristler bu ülkeye, bölgeye çok büyük zararlar vermiştir. Analarımız, babalarımız, bacılarımız, evlatlarımız, çocuklarımız, beşikteki bebeğin bile kanı döken birileri insan olabilir mi? HDP, Kürt kardeşlerimizin asla temsilcisi değildir. Bunu yürekten söylüyorum ama Kürt kardeşlerimiz bu bölgenin gerçek sahipleridir. Vatanın bekçileri, Kürt vatandaşlarımızdır. Bizim kanımız, canımız, kardeşlerimiz; Kürt vatandaşlarımızdır. HDP ancak ve ancak bebek katillerinin, insan azmanlarının, insanımızın kanını döken zalimlerin ve hainlerin yol arkadaşıdır. İYİ Parti milletvekili, sözde grup başkanvekili, şehitlerimizin analarının gözünü yaşarttı, uykularını kaçırttı. Canlarını acıttı. Allah'a yemin olsun, bu millete yemin olsun; biz de Lütfü Türkkan'ın uykularını kaçıracağız. Yaptığının bedelini ödeteceğiz. Çünkü şehitlerimiz, bizim namusumuzdur, onurumuzdur, başımızın tacıdır. Anaları anamızdır, bacıları bacımızdır. Emanetleri namusumuzdur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-11-21 13:55:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP heyeti Şırnak’ta vatandaşlarla görüştü
YEREL HABERLER MHP heyeti Şırnak’ta vatandaşlarla görüştü
MHP Uludere ilçe başkanlığı binası törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER MHP Uludere ilçe başkanlığı binası törenle hizmete ...
Şenoba belediye başkanından halk toplantısı
YEREL HABERLER Şenoba belediye başkanından halk toplantısı
Doğaseverler Gabar Dağı'ndaki 7 katlı apartman mağaraya hayran kaldı
YEREL HABERLER Doğaseverler Gabar Dağı'ndaki 7 katlı apartman ...
Şırnak dağları beyaza büründü Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu
YEREL HABERLER Şırnak dağları beyaza büründü Kar yağışı yüksek ...
Uludere’de 7 kilo 231 gram eroin ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Uludere’de 7 kilo 231 gram eroin ele geçirildi: 1 ...
Silopi'de 20 Kasım’da çocuklar unutulmadı
YEREL HABERLER Silopi'de 20 Kasım’da çocuklar unutulmadı
Cizre polisi, okulu bırakan çocukların okula dönmeleri için çalışma başlattı
YEREL HABERLER Cizre polisi, okulu bırakan çocukların okula ...
152 yıllık su değirmeninde tahin yapılıyor
YEREL HABERLER 152 yıllık su değirmeninde tahin yapılıyor
152 yıllık tescilli değirmende geleneksel yöntemlerle tahin üretimi
YEREL HABERLER 152 yıllık tescilli değirmende geleneksel yöntemlerle ...
Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda gerçeği aratmayan tatbikat Havalimanı Acil Durum ve Yangın Tatbikatı heyecanlı anlara sahne oldu
YEREL HABERLER Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda gerçeği ...
Cizre’de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine götürüldü
YEREL HABERLER Cizre’de 40 öğrenci İstanbul ve Çanakkale gezisine ...
Cizre’de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı temsilciliği açıldı
YEREL HABERLER Cizre’de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.