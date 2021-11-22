Şırnak’ta terör operasyonu: 28 gözaltı

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Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam edene operasyonlar sonucunda 28 kişinin gözaltına alındığı, 4'ünün tutuklandığı bildirildi.

Terörle mücadele kapsamında Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, 15 21 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak İl merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 1 şüpheli ilgili İl birimine teslim edildi. 16 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

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