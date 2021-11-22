Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi tutuklandı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta polisin asayiş ve kaçakçılık operasyonlarına yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 44 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Kasım tarihleri arasında kent geneliyle Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 7 kilo 233 gram eroin, 416 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 1 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 hassas terazi, 720 kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 21'i kaçakçılık, 13'ü asayiş suçlarından olmak üzere 44 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-11-22 12:50:08
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