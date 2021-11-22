Şırnak'ta terör operasyonlarına 4 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK´ya yönelik 1521 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı. 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-11-22 12:58:03



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