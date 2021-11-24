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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmenler Günü'nde şehit Aybüke öğretmen unutulmadı

İHA

Öğretmenler Günü'nde şehit Aybüke öğretmen unutulmadı

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü PKK tarafından belediye başkanının aracına yönelik saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Aybüke öğretmen, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Öğretmenler Günü'nde anıldı.
Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adına kupa bardak hazırlatarak öğretmenlere hediye etti.
Öğretmenin isminin verildiği Silopi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anaokuluna gelen Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın ile telefon görüşmesi yaptı. Okul öğretmenlerinin de görüntülü görüştüğü Sadık Yalçın, kızının meslektaşlarına teşekkürlerini iletti. Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, Sadık Yalçın'a başsağlığı dileklerinde bulunarak, terör örgütünü lanetledi. Duygusal anların yaşandığı telefon görüşmesinin ardından Mustafa Dündar şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğrafının olduğu kupa bardaklarını Silopi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anaokulu öğretmenlerine hediye etti.
Kupa bardağı alan öğretmenler çok kalıcı bir hatıra olduğunu dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Öğretmenlerden Fatma Kaden Cengiz, verilen hediyenin anlam ifade ettiğini ve bu okulda görev yaptığı için farklı duygulara sahip olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti. İlk görev yılı olduğu için ilk defa öğretmenler günü hediyesi aldığını belirten Ayşe Gezici, tercih döneminde özellikle Silopi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anaokulu seçtiğini ve bu okulda görev yapmak istediğini söyleyerek, hediyenin de anlamlı olduğunu ve teşekkür ettiğini belirtti.
Öğretmenlerden Eylem Abacık da dernek yetkililerine teşekkürlerini ileterek, başta Şehit Aybüke Öğretmen olmak üzere bütün öğretmenlerin gününü kutladığını söyledi.
Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar da yaptığı açıklamada Öğretmenler Günü dolayısıyla Silopi Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anaokulunu ziyaret ettiklerini belirterek, şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ile telefonla görüştüklerini söyledi. Dündar; "Öğretmenlerimize üzerinde şehit öğretmenimizin fotoğrafının olduğu kupa bardağı hediye ettik. Rabbim nice Aybükeler yetiştirilmesini nasip etsin" dedi.

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