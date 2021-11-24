Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Şırnak Valiliği bahçesinde başlayan tören Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde devam etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü programına Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkan Vekili İhsan Gören, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, öğretmen ve öğrenciler katıldı. En genç öğretmenin konuşmaların ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir yaptı. Daha sonra konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Öğretmenlerin sadece 24 Kasım günü değil her gün hatırlanması gerektiğini, öğretmenlerin öğrenim gören herkesin gönlünde müstesna bir yeri olduğunu söyledi. Bu yolda tabi ki yalnız değilsiniz. Eğitim ve öğretimin saç ayağı, temel taşı, lokomotifi siz kıymetli öğretmenlersiniz. Mesleğini en iyi şekilde idrak etmiş benimsemiş öğretmenlerimizle geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Kentte 81 vilayetten öğretmenlerimiz var. Biz devleti ve milletiyle bir bütünüz. Geçmişte bölgemizde ilimizde çeşitli sıkıntılar olmuş olabilir ama onlar geride kaldı. Şimdi eğitim, sosyal, tarım ve alt yapı hizmetiyle şehrimiz geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Geçmişte yaşananları iyi idrak edip geleceğe dair umutları yeşertmek adına umutluyuz" dedi.

Millet olarak birçok zorlu süreci başardıklarına vurgu yapan Pehlivan, "İnşallah siz kıymetli öğretmenlerimizin katkısıyla gençlerimizi ve çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmenizle bugün nasıl dünden güçlü isek yarın da bugünden daha güçlü olacağız. Geleceğe çok güçlü bir şekilde yol alacağız" diye konuştu.

Daha sonra çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler tarafından şiirler okundu. Göreve yeni başlayan aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Öğrencilerden oluşan müzik korosu tarafından müzik dinletisi yapıldı. Sahneye çıkan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan öğrenciler ile birlikte türkü seslendirdi. Vali Pehlivan, Uludere Hilal Şeyhan İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu Dijital Tayfa grubu ile 'Uzun ince bir yoldayım' parçasını birlikte seslendirdi. Dijital Tayfa grubunda yer alan ve bugün 12. yaşına giren Serhat Kara’ya sürpriz doğum günü pastası kesildi.

Programda okullar arasında yapılan resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle son buldu.

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