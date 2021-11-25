Cizre’de Kadına ve Aile İçi Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre’de Kadına ve Aile İçi Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı

İHA

Cizre’de Kadına ve Aile İçi Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 25 Kasım Kadına ve Aile İçi Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.
Cizre’de 25 Kasım Kadına ve Aile İçi Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç başkanlığında kadına ve aile içi şiddete karşı mücadele koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlemesine dair kanun kapsamında şiddetle mücadele alanında sunulan hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi ve uygulamalardaki sorunların giderilmesi amacıyla kurulan komisyonun koordinasyon toplantısı, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve kadına yönelik hizmetler konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak’ta terör örgütü üyesini JASAT yakaladı
YEREL HABERLER Şırnak’ta terör örgütü üyesini JASAT yakaladı
Cizre’de öğrencilere yönelik ücretsiz sinema günleri devam ediyor
YEREL HABERLER Cizre’de öğrencilere yönelik ücretsiz sinema günleri ...
Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
Şırnak'ta öğretmenler meslektaşları için türkü söyledi
YEREL HABERLER Şırnak'ta öğretmenler meslektaşları için türkü ...
Öğretmenler Günü'nde şehit Aybüke öğretmen unutulmadı
YEREL HABERLER Öğretmenler Günü'nde şehit Aybüke öğretmen unutulmadı
Jandarmanın bulduğu yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Jandarmanın bulduğu yaralı puhu kuşu tedavi altına ...
Şırnaklı futbolcu kızların tek hayali, Milli takım forması giymek
YEREL HABERLER Şırnaklı futbolcu kızların tek hayali, Milli takım ...
Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta kültürel faaliyetler arttı Şırnak’ta yakalanan huzur ve güven ortamıyla 1 yılda 5 ulusal organizasyon yapıldı
YEREL HABERLER Terörün yerini huzura bıraktığı Şırnak'ta kültürel ...
Şırnaklı öğrenciler tarihi yerleri gezdi
YEREL HABERLER Şırnaklı öğrenciler tarihi yerleri gezdi
Kanserde erken teşhis ve farkındalık semineri
YEREL HABERLER Kanserde erken teşhis ve farkındalık semineri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.