Cudi Dağı'nın eteklerinde bahçeler yeniden yeşerdi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta Cudi Dağı eteklerindeki Çukurhan mezrasını 1990'da terör olayları nedeniyle terk edip, 2003'te geri dönen Veysi Üstün (58) çoraklaşan arazileri, incir, üzüm, nar ve erik gibi meyveler ile sebzeler ekip bahçeye çevirdi. 50'den fazla ailenin bahçe işleri ile uğraştığını belirten Üstün, "Dedelerimizin, babalarımızın diktiği 12 fidan kalmıştı. Geri kalan hepsini diktik. Can verdik, su verdik. Bu hale getirdik" dedi.

Cudi Dağı eteklerindeki Toptepe köyüne bağlı Çukurhan mezrasını terör olayları nedeniyle 1991'de terk edip, Cizre'ye göç eden Veysi Üstün, babasından kalan topraklara 2003'te dönmeye karar verdi. Dedesinin, babasının diktiği ağaçların yandığını gören Üstün, araziyi eski haline getirmek için kolları sıvadı. Üstün, kendisine ait 10 dönümlük araziye meyve ağaçları dikmeye başladı. Üstün, aradan geçen 18 yılda arazisine incir, nar, üzüm, hurma gibi meyvelerin yanı sıra sebzeler de yetiştirdi. Üstün'ün çabasını gören diğer köylüler de geri dönerek bağ ve bahçelerinde çalışmaya başladı.

'YILDA 100 TONDAN FAZLA NAR ÇIKIYOR'

Babasından sonra köylerinin hep yakılıp yıkıldığını ifade eden Üstün, "Cizre'ye göç ettik. Sonra Cizre'den Şırnak'a geçtik. 2003'te köyümüze geldik. Bahçemizi yepyeni yaptık. Her türlü sebzemiz, meyvemiz var. İncir, erik, nar, şeftali ve birçok meyve. Bir kısmını satıyoruz, bir kısmını akrabalarımıza, komşularımıza veriyoruz. Çok fazla olduğu için alıcı varsa satıyoruz. Yılda 100 tondan fazla nar çıkıyor. İncir 20 tondan fazla çıkıyor. Üzüm bol. Sadece su sıkıntımız var. Cudi Dağı´nın eteğindeyiz. Cudi'nin suyu ile bahçelerimizi suluyoruz. Cudi'nin suyu bereketlidir. 50'den fazla aile şu anda bahçelerle uğraşıyor. Geldiğimiz zaman burası çöldü. Dedelerimizin, babalarımızın diktiği 12 fidan kalmıştı. Geri kalan hepsini diktik. Can verdik, su verdik. Bu hale getirdik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN

2021-11-26 11:07:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.