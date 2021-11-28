Allpower Akü Cizre Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,DHA)- SALON: Şırnak
HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal
CİZRE BELEDİYESPOR: Umut Demir, Osmany Uriarte, Georgi Seganov, Özkan Hayırlı,Emin Gök Serhat Coşkun,(Ivanov Svetoslav, Can Ayvazoğlu, Andaç Kapan)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ahmet Karataş, Grapciano Da Silva Filho Geraldo, Gökhan Gökgöz, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Burakhan Tosun, Dimitri Bahov, (Umut Özdemir, Eren Fatih Uğur)
SETLER: 21-25, 20-25, 16-25, 25-27,15-11
SÜRE: 136 dk.(29,32,22, 31,22)Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10´uncu hafta mücadelesinde Allpower Akü Cizre Belediyespor, evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelede Allpower Cizre Belediyespor maçı 3-2lik skorla aldı.
İlk seti, Bursa Büyükşehir Belediyesi 21-25´lik skorla aldı. 2´nci sette toparlanan Allpower Akü Cizre Belediyespor 20-25´lik skorla oyuna dengeyi getirdi. 3´üncü sette ise oyun hakimiyetini eline alan Bursa Büyükşehir Belediyespor 16-25´lik skorla 2-1 öne geçti. Oyunun 4´üncü setinde ise 24-24´lük skor ile uzatmaya giden seti 25-27´lik skor ile Cizre Belediyespor aldı. Maçın 5´inci setini ise Allpower Cizre Belediyespor 15-11'lik skor ile alarak maçı 3-2 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Şırnak Sekvan KÜDEN
2021-11-28 15:54:32
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