Efeler Ligi: Cizre Belediyespor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyesi: 2

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. haftasında Cizre Belediyespor sahasında Bursa Büyükşehir Belediyesini 32 yendi.

Şırnak Gençlik ve Spor il müdürlüğü kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmayı hakemler Erol Akbulut ve Mehmet Topal yönetti.



Allpower Akü Cizre Belediyespor: Umut Demir, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Andaç Kapan, Lukas Divis, Seganov, Fatih Uslu, (Can Ayvazoğlu, Osmany Uriarte, Segenov, Eren Koparıcı, Selim Demir)

Bursa büyükşehir belediyesi: Ahmet Karataş, Serhat Uzun, Efe Er, Gökhan Gökgöz, Uğur Güneş, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Umut Özdemir, Fatih Eren Uğur, Burakhan Tosun, Berk Dilmenler, Geraldo Graciano, Dmitrii Bahov, Berkü Eber Üstündağ.

Setler: 2125, 2520, 1625, 2725, 1511

Süre: 140 dakika (27, 33, 23, 32, 25)

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