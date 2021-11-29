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Terör örgütü PKK patlattı, devlet 13 milyonluk yatırım başlattı Bir zamanlar PKK’nın patlattığı yol ve köprüleri devlet yeniden yapmaya başladı

İHA

Terör örgütü PKK patlattı, devlet 13 milyonluk yatırım başlattı Bir zamanlar PKK’nın patlattığı yol ve köprüleri devlet yeniden yapmaya başladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde uzun yıllardır PKK’nın müdahaleleri sonucu yapılamayan yollar, huzur ortamının sağlanmasıyla beraber yeniden yapıldı. 13 Milyon TL maliyetli 19 kilometrelik dev projenin 5 kilometresinin yapımına başlandı.
Sarp araziye kurulu Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde tarihinde ilk defa yolları genişletiliyor. Yıllardır tek şerit olan ilçe yolu güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bir zamanlar ilçeye giriş ve çıkışın olduğu tek yolda köprü yıkıp, yola hendek kuran PKK’lı teröristlerin inlerine girildikten sonra bölge huzura kavuştu. Huzur ve güvenliğin sağlandığı ilçeye yatırım yapan devlet, ilçe merkezi ve Ayvalık köyü arasında bulunan tek şeritli 19 kilometrelik yol ihalesi yapıldı. 13 Milyon TL'lik projede Yeşilöz deresi ve Habur çayı kenarından geçen virajlı yolların yapımına başlandı.

“Beytüşşebap bölgesinde tarihinde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor”
Projede görevli İnşaat mühendisi Behçet Kara, 19 kilometrelik yol projeleri olduğunu söyledi. Kış ayında da çalışacaklarını ifade eden Kara, “Beytüşşebap bölgesinde tarihinde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor. 10 dakikayı daha kısa süreye indireceğiz. 5 Kilometrelik yolu asfaltlamayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmayı yapmak da bize nasip oldu” dedi.

“Memleketimiz ve devletimiz için gece gündüz çalışmak zorundayız”
Kara yolları teknik personeli inşaat teknikeri Mehmet Gülüsever ise hedeflerinin 5 kilometrelik yolu yapmak olduğunu belirtti. Gülüsever, “Önümüzdeki yılda tamamlayacağız. Memleketimiz için ve devletimiz için gece gündüz çalışmak zorundayız. İnşallah Beytüşşebap yolları daha güzel olacak’’ diye konuştu.
Yollarda hummalı çalışma başlatılırken, bu yıl 5 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarını tamamlayıp geriye kalan 14 kilometrelik yolun önümüzdeki yıl tamamlanacağı hedefleniyor.

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