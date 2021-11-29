Şırnak'ta terör operasyonlarına 7 tutuklama

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 şüpheliden 7´si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK´ya yönelik 2228 Kasım tarihleri arasında kent genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 38 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7´si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-11-29 11:54:26



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