Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 56 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 56 kişi de gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2228 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 84,87 gram esrar, 32,2 gram metamfetamin, 1,2 gram eroin, 3 adet bong düzeneği, 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 33’ü kaçakçılık, 15’i asayiş suçlarından, 2’si resmi belgede sahtecilik suçundan ve 6’si terör suçundan olmak üzere 56 şüpheli gözaltına alındı.

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