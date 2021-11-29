Şırnak’ta terör operasyonu: 38 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 38 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yapıldı. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 38 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele kapsamında 2228 Kasım 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. 15 şüpheli adli kontrol şartıyla, 4 şüpheli ise doğrudan serbest bırakıldı. 12 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.