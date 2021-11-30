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Dicle Elektrik Silopi'de “Z kütüphanesi” açtı Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas: “Elektrik dağıtım şirketi olarak 2021 yılında bölge genelinde yaklaşık 1.5 milyar liralık yatırım pastasından Şırnak, yaklaşık 151 milyon lira pay aldı”

İHA

Dicle Elektrik Silopi'de “Z kütüphanesi” açtı Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas: “Elektrik dağıtım şirketi olarak 2021 yılında bölge genelinde yaklaşık 1.5 milyar liralık yatırım pastasından Şırnak, yaklaşık 151 milyon lira pay aldı”

Şırnak’ın Silopi ilçesinde tüm yapım giderleri Dicle Elektrik tarafından karşılanan Z Kütüphane, bilgisayar odası, çalışma alanı ve play station alanları hizmete açıldı.
Dicle Elektrik, hizmet bölgesinde eğitime ve kültüre katkı sunmak için sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Silopi ilçesinde Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi yanında tüm yapım giderleri Dicle Elektrik tarafından karşılanan ‘Z Kütüphane’ açılışı yapıldı.
Silopi Kaymakamlığı ile yapılan iş birliğiyle gerçekleştirilen projede Z Kütüphane dışında bilgisayar odası, çalışma ve play station alanları tasarlandı. Toplam 250 metrekarelik alandan oluşan projede binanın tüm içdış tadilatı, engelli rampası, yangın çıkışları, ısı ve ses yalıtımı ile çevre düzenlemesi tamamlandı.
Açılış töreninde konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas, Silopi’de bu nitelikte bir eğitim projesini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti. İlçede başka hayırsever kurumlar tarafından yapılan Z Kütüphanelerin olduğunu söyleyen Arvas, “Ancak burada açılışını yaptığımız proje farklı olarak bütünsel bir anlayışla uygulandı. Zira projede, Z Kütüphane’nin yanında bilgisayar odası, bireysel çalışma odası ve molalarda çocukların stres atabilecekleri bir play station odası da oluşturuldu. Yani proje aslında entegre bir eğitim hizmeti olarak tasarlandı. Ayrıca son derece metruk olan bir bina alınıp A’dan Z’ye tüm tadilatı çevre düzenlemesi birlikte gerçekleştirilerek modern bir yaşam alanına dönüştürüldü. Silopi’de özellikle içinde bulunduğumuz pandemi şartlarında çocuklarımızın okul dışında zaman geçirecekleri, kitap okuyacakları, ders çalışacakları ve bunu yaparken bir parça eğlenebilecekleri bir mekanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Bölgenin yatırıma ihtiyacı var”
İstihdam ve yatırım büyüklüğü açısından bölgenin en büyük ekonomik gücü olduklarını kaydeden Arvas, “Sadece ticari anlayışla hareket etmiyoruz. Bölgemizin kalkınmasına, refahına, istihdamına katkı sunmayı görev addediyoruz. Bir yandan 8 bine yaklaşan çalışan sayımızla bölgenin en geniş istihdam imkanlarını sunarken, eğitim ve kültüre yönelik sosyal sorumluluk projelerimize de büyük önem veriyoruz. Şırnak ili sınır ilçeleriyle stratejik öneme sahip. Burada yapılacak her yatırımın bölge halkının refahına, yaşam kalitesine katkı anlamına geliyor. Elektrik dağıtım şirketi olarak 2021 yılında bölge genelinde yaklaşık 1.5 milyar liralık yatırım pastasından Şırnak’ın yaklaşık 151 milyon lira pay aldı. Silopi özelinde ise ilçede elektrik dağıtım şebekesini iyileştirmek ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla planlanan yatırımları önümüzdeki dönemde mutlaka hayata geçireceğiz. Geçtiğimiz süreçte yerel yönetimle yaşanan bazı sorunlar nedeniyle alt yapı çalışmalarımız engellenmeye çalışıldı. Ancak yeni yılda bu sorunları çözerek hızlı bir şekilde elektrik kalitesini artıracağız” diye konuştu.

“Silopi’de 10 adet Z Kütüphane açıldı”
Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, ilçede şu ana kadar 9 adet Z kütüphane ve bir adet robotik kodlama atölyesi açıldığını ifade etti. Kaymakam Kuruca, “Dicle Elektrik tarafından açılan 10’uncu Z Kütüphanenin diğerlerinden farklı olarak bilgisayar odası, oyun odası ve okuma odasını da kapsayan küçük bir kompleksten oluşmakta. Z Kütüphane konseptinin gelenekle geleceği birleştiren bir özelliğe sahip. Burada Z kuşağı dediğimiz gençler hem ders çalışacaklar, hem yazılım ve kodlama öğrenecekler. Diğer yandan klasik kütüphane anlayışından farklı olarak oyun alanında da zaman geçirip stres atabilecekler” şeklinde konuştu.
Açılışa, Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas’ın yanı sıra, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Silopi Kaymakamı Kazım Kuruca, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Halk Eğitim Merkezi yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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