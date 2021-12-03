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Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet Kaymakamlık personeli ilçede yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin her türlü sorunları ile ilgileniyor

İHA

Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyacı kadın timlerine emanet Kaymakamlık personeli ilçede yaşlı ve bakıma muhtaç ailelerin her türlü sorunları ile ilgileniyor

Şırnak’ta yaşlı ve bakıma muhtaç tek başına kalan vatandaşların imdadına kaymakamlık personeli yetişiyor. Her hafta düzenli ev temizliği yapan kadın ekibi takdirleri topluyor. Tek başına kalan yaşlı kadınlar temizlik için gelen kadın timine evlerini emanet edip dışarı çıkıyor. Gün boyu temizlik yapan kadın timleri yemek yapıp akşama doğru evden çıkıyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın yaşlı ve bakıma muhtaç tek başına kalan kadınlara yönelik başlattığı proje bölge halkı tarafından takdir ediliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından (SYDV) 6 kişilik bir ekip daha önce ilçe genelinde belirlenen tek başına kalan yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Hayata geçen proje sayesinde bir çok eve gidip haftada 2 kere temizlik yapan ekiplere talep oldukça fazla. Kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan yaşlılara yönelik başlatılan proje her geçen gün daha çok büyüyor. Beytüşşebap ilçe genelinde 5 ay önce başlatılan proje kapsamında belirlenen yardıma muhtaç yaşlı vatandaşların bütün ihtiyaçları kadın timleri tarafından karşılanıyor. Kürtçe konuşan Hamail Ataman, "Çok teşekkür ederim kaymakam beye, gönül rahatlığıyla evimi teslim ediyorum. Bu ekibi çok seviyorum bütün işlerimi yapıyorlar. Bunlardan başka kimsenin gelmesini istemiyorum. Çok memnunum. Kaymakamımıza minnettarım. Evimi temizliyorlar. Allah razı olsun’’ diye konuştu.
Zehra Ataman ise hasta ve tek başına olduğunu söyledi. Ataman, "Hastayım tek başımayım. Allah herkesten razı olsun. Bütün işlerimi yapıyorlar, minnettarım. Tek isteğim bu projenin devam etmesini istiyorum" şeklinde konuştu.
Temizlik timi personeli Leyla Aykut, "Öncelikle kaymakam beye teşekkür ediyoruz. Yardıma muhtaç yaşlıların evlerine gidiyoruz. Şimdi 5 kişi çalışıyoruz. Bu çalışmaların olmasını istiyoruz. Herkes çok memnun çok mutlu oluyor. Bu projenin devam etmesini istiyorlar. Gönül rahatlığıyla evlerini bize teslim ediyorlar. Çocuklarım var. Üçünü okutuyorum. Bu proje sayesinde evime ekmek götürebiliyorum’’ dedi.

Yaşlı ve bakıma muhtaç yaşlılara sahip çıkıyorlar
Beytüşşebap kaymakamlığı hayata geçirdiği proje sayesinde bir çok yaşlı faydalanıyor. Kadın güven timleri evlerde temizlik çalışması yapıyor, yaşlıların bütün ihtiyaçlarını gideriyor. Haftada 2 gün çalışan ekipler ilçe genelinde bütün yaşlılara gözü gibi bakıyor. Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz’un talimatlarıyla ilçede belirlenen ve tek başına kalan yaşlılara yönelik hazırlanan proje sayesinde onlarca yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşın bir dediği iki edilmiyor. Bütün masrafları üstlenen kaymakamlık ev temizliğinin yanı sıra kişisel bakımlarını da üstleniyor.

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