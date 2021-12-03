3 Aralık Dünya Engelliler Günü Cizre'de coşku ile kutlandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farklı etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

Cizre ilçesi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni etkinlik düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürleri Julide Aydın, Mevlit Gayirinal, Ak Parti İlçe Başkanı Akif Özalp, Cizre Belediyesi voleybol takımı sporcuları, kurum müdürleri, aileler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Süleyman Özdemir, ”3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından itibaren Dünya Engelliler Farkındalık Günü olarak kutlanmaktadır. 3 Aralık tüm dünyada engelli kardeşlerimizin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla belirlenmiş özel bir gündür. Sadece bugün değil her gün engelli vatandaşlarımızı ve özel gereksinimli çocuklarımızı görelim, duyalım, anlayalım ve hissedelim” dedi.

Bugünün farkındalığın ve var olan engellerin ortadan kaldırılması ile ilgili çözümlerin üretileceği bir gün olduğuna vurgu yapan Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, engelli vatandaşların gündelik hayatlarında bir sürü engeller olduğunu söyledi. İke, "İnşallah bu sorun ve problemler ortadan kalkacak.Artık görmemek, duymamak, yürüyememek, işitememek engel olmaktan çıktı. Engellerimiz, bu vatandaşlarımızın hayatlarını idame edebilecek, günlük yaşantısını kolaylaştıracak adımların atılmaması engelidir. İnşallah hep beraber STK’larımız, vakıflarımız, derneklerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız bu sorunların çözümü konusunda ciddi bir çalışmanın içerisinde olur ve bu sorunlar en kısa zamanda giderilir” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından program engelli ve down sendrumlu çocukların şarkı dinletisi, gangnam steyle gösterisi, mandal takma, ceviz taşıma, ip sarma, top atma ve survivor yarışması, ceviz adam gösterisi ve yöresel halk oyunları ile devam etti.

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