Görmeyen gözler başarısına engel olamadı

Şırnak’ta görme engelli Mert Ali Kurt, okulda başarı göstererek braille alfabesine geçti ve tüm kişisel ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor.

7 yaşına gelince genetik bir hastalık sonucu iki gözü görme yetkisini kaybetti ve gözleri onu hayata küstürmedi. Gözlerinin görmemesini engel olarak görmeyen Mert Ali Kurt ihtiyaçlarını kendisi gideriyor. Görme engelli bir ablasını kaybeden ve engelli ağabeyi Muhammet gibi olmak istemeyen Mert Ali, bir an önce tıp dünyasının bir çözüm bulmalarını istiyor.

Baba Mehmet Fatih Kurt, “5 çocuğum vardı ve en büyüğü engelliydi vefat etti. Şuan 4 çocuğumdan 2 erkek, 2 kız var ve her 2 erkek çocuğumda engelli. 21 yaşındaki Muhammet epilepsi, görme ve parkinson hastalığı var. Mert Ali ise sadece görme engellidir. Mert Ali okuma yazmada braille alfabesi kabartma yazıya tamamen geçti. Her şeyi kavramış ve yavaş yavaş ortaokul düzeyine hazırlanıyor. Elimizden gelen sağlık konusunda ne gerekiyorsa tedavilerini takip ediyoruz. Bizim için en önemli olan eğitimdir. İleriki zamanlarda kendi ayaklarının üstünde durmaları için eğitimin şart olduğunu benimsiyoruz. Mert Ali ve arkadaşlarına ortaokul sınıfının açılmasını talep ediyoruz. Yetkililerden, Şırnak merkezde özel sınıfın açılmasını talep ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.