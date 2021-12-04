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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta karla mücadele başladı Kar timlerinin kış mesaisi başladı

İHA

Şırnak’ta karla mücadele başladı Kar timlerinin kış mesaisi başladı

Şırnak’ta yüksek rakımlı yerleşim yerleri beyaza büründü. Kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 950 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan 4 aile için ekipler seferber oldu. Mevsimin ilk kar yağışı yolları kapatınca kaymakamlığa bağlı özel idare ekipleri yol açma çalışması başlattı. İlçe merkezden 40 kilometre uzaklıkta bulunan yayla köyü yolunu açmaya çalışan ekipler karla mücadelenin yanı sıra soğuk ve tipi nedeniyle güçlükle ilerledi. Kato, Marinus, Kelereş ve Tanin dağları beyaza bürünürken Şırnak genelinde sadece Faraşin yaylasında kalan 4 ailenin yolu kar nedeniyle kısa süreliğine kapandı. Ekipler 5 ay boyunca yol açma çalışmalarının ilk startını verdi. Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri kış öncesi bütün hazırlıklarını yapıp olası yol kapanma riskine karşı hazır olduklarını belirtti. Saha şefi Cihat Akdağ kış öncesi bütün hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "İlçe kaymakamımız Hasan Uğuz'un talimatlarıyla bu yıl son bahar aylarında bütün önlemlerimizi aldık. Çetin bir kış bizi beklediği için tedbirleri elden bırakmıyoruz. Şimdi ilk yol açma çalışmasını 4 aile için başlattık. Yeşilöz köyünde kalan ailelerimizin kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için kar nedeniyle kapanan yollarını açtık. Ekip arkadaşlarımla beraber kar yağışlarına karşı tedbirliyiz Allah’ın izniyle bu yıl bir aksaklık yaşanmadan bütün vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız’ dedi.
Yüksek rakımlı dağlar beyaz örtüye bürünürken ekipler yol açma çalışmalarında yoğun mesai harcadı.

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